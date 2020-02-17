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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağıştan ötürü kaygan zemin kazayı getirdi. Tek taraflı kazada iki kişi yaralandı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi09:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:31

Olay, sabah saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir eden Aytaç Ç. sevk ve idaresindeki kamyon, yağıştan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyon sürücüsü Aytaç Ç. ve yanındaki Osman K. yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kamyon kasasında yüklü kimyasal malzemeler de etrafa saçıldı. Yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe açarak kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan kamyon için kurtarıcı çağrıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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