Tekirdağ'da ücretsiz balık dağıtıldı
’Haftada iki gün balık yiyin’ sloganıyla ızgaralar kurulup ücretsiz balık dağıtıldı, almak isteyenler arasında izdiham çıktı.
- İHA/DHA
Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden ızgaralar önünde sıraya girdi.
Tekirdağ'da Balıkçı İskelesinde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen program kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım müdürü Zekeriya Sarıkoca ve İl müdürlüğü yetkilileri pişirilen balıkları vatandaşlara dağıttı.
Uzun kuyrukların oluştuğu balık ekmek sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.
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