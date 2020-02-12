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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA12.02.2020  15:24 - Güncelleme: 12.02.2020  15:24

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda 90 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, çalıntı kaydı bulunan motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1005 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık, yağma, gasp gibi suçlardan aranması ve kesinleşmiş cezaları bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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