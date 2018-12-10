Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçunu işlediği tespit edilen E.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

Çorlu ilçesinde de belirtilen adreste aile içi kavga olayı olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, ikametin ön giriş kapısının iç kısmında yerde duran kahverengi bir çorabın içerisinde 116 fişek (75.23 gram) eroin maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili İ.P. ve B.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.