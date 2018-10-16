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Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Süleymanpaşa, Çorlu ve Malkara ilçelerinde ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde’ ticareti yapan ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanan’ şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı.
 
Operasyonda toplam 2 kilogram 11 gr esrar maddesi, 1,9 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ile bir adet kurusıkı tabir edilen tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.
 
Uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 4 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında E.Y. isimli şüpheli bir şahısta gözaltına alındı.
 

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