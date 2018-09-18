Tekirdağ'da yol çöktü: Midibüsler çukura saplandı Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce altyapı çalışmaları yapılan yol, servis midibüslerinin geçtiği sırada çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukura saplandı.