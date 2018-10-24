Tekirdağ'daki terör örgütü üyelerine yönelik operasyon
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları gerçeksiyle gözaltına alınan M.G, S.B, B.B, C.H. ve Ö.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
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