Tekirdağ'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

Tekirdağ'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk edilen, çoğu zırhlı askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, öğle saatlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Garda güvenlik önlemleri alınırken, tren, verilen molanın ardından hareket etti. Askeri araçların Gaziantep ve Diyarbakır'a götürüleceği daha sonra ise sınır bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.