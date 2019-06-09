28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekme tokat dövülen taciz şüphelisi tutuklandı

Trabzon'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen, kendisini tekme tokat döven çevre sakinlerinin elinden polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınan yabancı uyruklu Said Dubeys (27), tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya göre, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti.
 
 
Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, taciz iddiası üzerine şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü.
 
 
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, Said Dubeys´i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
 
Said Dubeys'in dövüldüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.
 
 
Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TBMM, yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM, yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Okullarda 'tatil zili' cuma çalacak

Okullarda 'tatil zili' cuma çalacak

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

İran'dan Macron'a tepki: Sözleri acemice

İran'dan Macron'a tepki: Sözleri acemice

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Uyuşturucudan gözaltına alındı, kimliğini duyanlar şaşkınlık yaşadı

Uyuşturucudan gözaltına alındı, kimliğini duyanlar şaşkınlık yaşadı
 

POPÜLER HABERLER

5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada

5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

Milliler tarih yazdı

Milliler tarih yazdı

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA