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Tekne devrilince yüzerek kıyıya çıkmışlar

Van Gölü’nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.

IHA26.12.2019  11:13 - Güncelleme: 26.12.2019  11:13

Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve güvenlik güçlerinin Van’da aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden Bitlis’e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Sabaha karşı Adilcevaz ilçesi yakınların yaşanan olayın canlı tanığı Muhammed Murip, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Kıyıya yaklaşık 25 metre kala teknenin devrildiğini dile getiren Murip, dalganın çok olduğu ve teknenin devrilmesiyle bir kısmının yüzerek kıyıya çıktıklarını söyledi. Teknede değişik ülke vatandaşları bulunduğunu da ifade eden Murip, teknedekileri kurtarmak için yoğun mücadele verdiğini kaydetti.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sabaha karşı Van’dan tahminen 80 kişiyi alan bir teknenin Adilcevaz yakınlarına gelirken alabora olduğunu belirterek, “Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiş. Olay yerine geldiğimizde çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Pakistan’dan, Afganistan’dan buraya her türlü sıkıntıyı göze alarak kaçmaya çalışan insanlar bir kurtuluşa gitmek istiyorlar. Ülkemizde bunları görerek ne kadar şükretsek azdık. Bu cennet vatanı ne kadar sevsek azdır” dedi.

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