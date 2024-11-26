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Teknik direktör Ersin Aka cinayetinde önemli gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 12:09 - Güncelleme:
Teknik direktör Ersin Aka cinayetinde önemli gelişme
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 5 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

  • Ersin Aka
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