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  • Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesinde 9 kişi tutuklandı
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Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesinde 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesinde 9 kişi tutuklandı
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan İ.T.İ, K.Z, Ö.Y, F.Y, D.Y, S.K, M.K, M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 6 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

  • Ersin Aka
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