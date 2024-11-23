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Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli gelişme
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- OLAY

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti.

  • Ersin Aka
  • gözaltı
  • cinayet

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