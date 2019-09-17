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TEKNOFEST 2019 kayıt nasıl yapılır? TEKNOFEST nerede, kaç gün sürecek?

TEKNOFEST 2019 kayıt nasıl yapılır? TEKNOFEST nerede, kaç gün sürecek? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Teknolojiseverlerin heyecanla beklediği TEKNOFEST bugün kapılarını açıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır. Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. TEKNOFEST 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Teknofest İstanbul bugün kapılarını açıyor. TEKNOFEST'e katılmak isteyen vatandaşlar TEKNOFEST 2019 kayıt nasıl yapılır? TEKNOFEST nerede, kaç gün sürecek? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) çeşitli etkinlikleri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Festival kapsamında düzenlenen yarışmaların ödül törenleri olacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST 2019 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
TEKNOFEST 2019 KAYIT NASIL YAPILIR? 
TEKNOFEST 2019 katılım için online kayıt gerekli. https://www.teknofest.org/kayit-ol.html ekranından gerekli bilgilerin doldurulması ile kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. 
 

TEKNOFEST 2019 KAYT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
 
TEKNOFEST NEREDE, KAÇ GÜN SÜRECEK?
TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival, bu yıl 6 gün sürecek. TEKNOFEST 22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda devam edecek.
 
TEKNOFEST NEDİR?
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

 
Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor.
 
T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor.
 

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

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