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TEKNOFEST 2019 yarışma başvuruları başladı

ünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST 2019 kapsamında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 15 kategoride düzenlenecek yarışmalar için başvuru süreci başladı.

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilki 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen "TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde bu yıl uçan araba tasarım yarışması da düzenlenecek.

İlklere imza atılan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları için başvurular, "teknofestistanbul.org" adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar devam edecek. Kazanan takımlar, toplamda 2 milyon liranın üzerinde ödüle sahip olma fırsatını yakalayacak.

Başvuruları olumlu sonuçlanan ve duyurulacak listede yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca yarışacakları kategorilerde teknik danışmanlık desteği sağlanacak.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride yarışmalar yapılıyor.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

İlk yılında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başaran TEKNOFEST'te geçen yıl yarışmacılar arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

Yabancı takımlar bu yıl da TEKNOFEST'e başvuruda bulunabilecek.

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