İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4503
  • EURO
    21,4905
  • ALTIN
    1245.88
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TEKNOFEST heyecanı sürüyor! Bakan Özer: Öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacak
Güncel

TEKNOFEST heyecanı sürüyor! Bakan Özer: Öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 20:01 - Güncelleme:
TEKNOFEST heyecanı sürüyor! Bakan Özer: Öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacak
ABONE OL

Özer, TEKNOFEST alanına gelerek, Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan stantları yerinde inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST'in artık bir çatı organizasyona dönüştüğünü belirten Özer, "Bilim, teknik alanında tüm gençlerimizin, öğrencilerimizin ürünlerini hazırlayıp sunma, bir festival havasında bir araya gelme, bir şenlik havasında bilimsel etkinlikler yapma, oradaki gelişmeleri takip etme, aynı zamanda savunma sanayii ile ilgili gelişmeleri de takip etme alanına dönüştü." diye konuştu.

Özer, TEKNOFEST'ten yaklaşık bir yıl önce tüm okulların hazırlıklarına başladığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Sadece meslek liselerimiz değil, fen liselerimiz, Anadolu liselerimiz, bilim sanat merkezimiz, diğer taraftan özel eğitim okullarımız, tüm öğrencilerimiz bu üretim, inovatif yaklaşımlarla, fikri mülkiyetlerle ilgili çalışmalarla ürünlerini TEKNOFEST'in ana konseptinde üretip burada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Özellikle robotikle ilgili çalışmalar, arama kurtarmayla ilgili çalışmalar, dijital içerik üretmeyle ilgili çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Gerçekten bu devam ettikçe Türkiye'de tüm eğitim sisteminde öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacaklar."

Özer, sonrasında TEKNOFEST'e katılım sağlayan, Milli Eğitim Bakanlığı stantlarında projelerini sunan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.