TEKNOFEST heyecanı sürüyor: İnsansız Hava Aracı Yarışmaları'nın Kahramanmaraş'taki finali sona erdi

19-23 Eylül tarihlerinde Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde organize edilen yarışlarda 73 takımdan 531 yarışmacı mücadele etti.

Uluslararası İHA yarışlarında birinciliği Sancaktar, ikinciliği AGM 1.5 Adana İHA, üçüncülüğü ise Team Imu Hawk takımı elde etti. Liseler arası İHA yarışlarındaysa birinci Cevher-Ül Cezeri, ikinci The Sirius UAV Team üçüncü ise Alt-Bozbey takımları oldu.

Yarışlar, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

"DEPREM DIŞINDA BAŞKA DURUMLARI KONUŞUR OLDUK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, yarışların kent için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Şehir olarak TEKNOFEST'e hazır olduklarını ve İHA yarışları kısmının başarıyla üstesinden geldiklerini düşündüklerini aktaran Ünlüer, "Yarışmalara binden fazla öğrencimiz katıldı ve dereceye girenlere ödüllerini takdim ettik. Organizasyona binlerce vatandaşımız geldi, öğrencilerimiz geldi ve şehrimize bir moral oldu. Deprem dışında başka durumları konuşur olduk ve bu tür faaliyetlerin sık sık yapılması gerekiyor. Kahramanmaraş'ın, insansız hava araçlarının üretim merkezi olma hedefi var." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Kahramanmaraş Üretim Tesisi'nin hayata geçmesiyle kentte dönüşüm yaşandığının altını çizen Ünlüer, kentte uçak yapısallarının üretilmeye başlandığını, bu anlamda sanayi esnafının bu alana yöneldiğini vurguladı.

Vali Ünlüer, insansız hava araçlarının üretim merkezi olma hedeflerinin olduğunu hatırlatarak, yarışmaya ev sahipliği yapmalarının kendilerini son derece mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam da TÜBİTAK-İHA yarışmalarının Kahramanmaraş finalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

"TEKNOFEST Adana" için geri sayımın başladığını anlatan Kökçam, şöyle konuştu:



"TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bizim için Milli Teknoloji Hamlesi'nin çatı platformu. Bu atılımın toplumdaki karşılığını TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle görüyoruz. O yüzden TEKNOFEST'in bizdeki yeri gerçekten çok ayrı. 7. Yılında 10. Festivali Akdeniz bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Teknoloji Yarışmaları kapsamında 11 ilde yarışmalar düzenledik. Dereceye giren yarışmacılarımızla inşallah 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da büyük TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz. 2024 yılında da TEKNOFEST'in hem gençlerimiz hem de ülkemiz için bir umut olduğunu ve TEKNOFEST gençliğinin bu ülke için ne kadar kıymetli ve önem verilmesi gerektiğini bir kez daha görmüş olacağız."

İHA yarışmalarının 2016 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir organizasyon olduğunu hatırlatan Kökçam, 2018 yılından itibaren ise TEKNOFEST kapsamına alındığını ve 2020 yılında da lise ve üniversite kategorilerinin dahil edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmalarına 2 bin 333 takım başvurusu oldu. Yarışma kapsamında yapılan değerlendirmelerle 2 bin 333 takım 73'e indi. Bu yarışmalara 5 farklı ülkeden de yarışmacı katıldı. Kahramanmaraş'ta bu organizasyonu yapmaktan dolayı mutluyuz. 19 Eylül'de başlayan yarışmamızda Kahramanmaraş'ta kıymetli isimler de ağırladık. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yarışmacılarımızı ziyaret etti, projelerini inceledi, onlarla hasbihal etti. Bu bağlamda 2 yaştan itibaren toplumun her katmanı için, bilim ve teknoloji odaklı etkinlikler ve eğitim programları düzenliyoruz. Bilim merkezleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim söyleşileri, Milli Teknoloji Atölyeleri, bilim festivalleri, bilim fuarları, destek programları, bilimsel dergi ve kitap yayıncılığı ile temel hedefimiz bilim ve teknoloji kültürü yüksek nesiller yetiştirmek. Organizasyona ev sahipliği yapan paydaşlarımıza ve yarışmaların ilk günden bu yana takipçisi olan Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz."

Kökçam, 2018'de 550 bin ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST'e 2024'te 1 milyon 600 binden fazla başvuru yapıldığını vurgulayarak, ortaya çıkan tablonun organizasyona olan ilgiyi net bir şekilde gösterdiğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt ve Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Kadir Uysal ile kent protokolü katıldı.