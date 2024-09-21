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TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ediyor: Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı başladı

Mersin'de, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı başladı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ediyor: Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı başladı
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TEKNOFEST 2024 kapsamında Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya ön eleme ve birinci etap sonucunda başarılı olan 24 yarışmacı katılıyor.

Yarışmacılar, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te mücadele etmek için performans sergiledi.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Koordinatörü Ahmet Özkaya, AA muhabirine, şampiyonanın ilk etabının 32 sporcuyla Isparta'da yapıldığını söyledi.

"ASLINDA GELECEĞİN SPORU"

İkinci etap için 24 yarışmacıyla Mersin'e geldiklerini dile getiren Özkaya, şöyle konuştu:

"Buradaki sonucun ardından 16 sporcuyla Adana'ya gideceğiz. Adana'da birinci olan sporcumuz Dünya Drone Kupası'na katılacak. Buradaki yarışlarda sporcular parkurları kaza yapmadan en hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor. Aslında geleceğin sporu çünkü formula ve benzeri hız olarak bildiğimiz bütün yarışların ötesinde 200-250 kilometre hıza çıkan cihazlarımız var. Bunları sporcularımız FPV gözlükleriyle uçuruyorlar. Bunu yapabilen 7 ve 8 yaşındaki çocuklarımız ileride ülkemiz için çok faydalı olabilecektir."

Bu yarışmayı Türkiye'ye yaymak istediklerini ve bunu da TEKNOFEST aracılığıyla yaptıklarını belirten Özkaya, şampiyonanın ikinci etabının yarın sona ereceğini kaydetti.

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