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TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Bursa'da düzenlencek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması için sayılı günler kaldı. Yarışma 15-19 Nisan tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanında gerçekleşecek.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Bursa'da düzenlencek
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Bu yıl sadece Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada İHA'lar yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlandı. Gençlerin tasarladıkları İHA'lar müsabaka sırasında aynı anda havada olacak ve birbirleri ile mücadele edecek. "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışma heyecanlı anlara sahne olacak.

Yarışmanın değerlendirmesi Ön Tasarım ve Kritik Tasarım Raporları, Uçuş Kanıt Videosu ile Sistem Tanımlama Videoları ile yarışma puanlaması olarak dört farklı aşamada yapılacak. Büyük ödülü almak isteyen yarışmacı takımların Savaşan İHA göreviyle (havadaki herhangi uçağa otonom kitlenme görevi) beraber en az bir müsabaka turunda da Kamikaze görevini de başarıyla tamamlaması gerekecek.

Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl toplamda 754 takım başvuruda bulundu. Bu takımların arasından 12 farklı ilden 22 Takım 190 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları kapsamında en yüksek ödüle sahip yarışmalar arasında ola Savaşan İHA'da birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik ödülü 350 bin TL, üçüncülük ödülü ise 250 bin TL olarak belirlendi.

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