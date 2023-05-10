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TEKNOFEST paylaştı: ''Tam Bağımsız Türkiye Marşı''nın klibi yayında

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 'Tam Bağımsız Türkiye Marşı'nın klibi sosyal medyada paylaşıldı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
TEKNOFEST paylaştı: ''Tam Bağımsız Türkiye Marşı''nın klibi yayında
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"Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi, etkinliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Marşın sözleri şu şekilde:

"Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz hiç senden? Dillere destan aşkımızdan, yitik sevdamızdan, TEKNOFEST'ler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz, gençlerle omuz omuza, zaferlere ereceğiz, göklerde Kızılelma, Anadolu sularda, Togg çıktı yollara, şimdi de sende sıra, Biz TEKNOFEST'le büyüdük, göklere yürüdük, heyecanın gördük, en zirvesini de, şimdi sıra sende, hayal et birlikte, geliyor işte, tam bağımsız Türkiye."

Marş ilk kez, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 547 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere dinletilmişti.

  • Tam Bağımsız Türkiye Marşı
  • TEKNOFEST
  • marş

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