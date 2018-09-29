TEKNOFEST’i önümüzdeki yıl Atatürk Havalimanı’nda yapmak üzere çalışmalara başlanıldı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar'ın İstanbul Airshow'u ziyareti esnasında, TEKNOFEST’in önümüzdeki yıl Atatürk Havalimanı’nda yapmak üzere çalışmalara başlanıldığı öğrenildi.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Airshow’un 3’ncü gününde fuar alanını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Mint Fuarcılık yetkililerinden de bilgi alan Selçuk Bayraktar, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’nın fuar alanındaki standında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ve emniyetin İHA ve helikopter pilotlarıyla bir araya geldi. Bayraktar, Emniyet Havacılık Daire Başkanı ile de görüştü.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un yeni havalimanında yapılan ve kendi alanında rekor kıran İstanbul TEKNOFEST’in önümüzdeki yıl Atatürk Havalimanı’nda yapmak üzere çalışmalara başlanıldığı öğrenildi.
Önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek olan Teknofest için hazırlıklara şimdiden başlayan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST için geniş bir komitenin kurulduğu ve festivalin bu kez 6 gün sürmesi üzerine planlamalar yapılıyor.
2019 İstanbul Teknofest’in bu yıl yapılandan edinilen tecrübelerle, önümüzdeki yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çok daha kapsamlı ve çok daha görkemli olması için çalışmalara şimdiden başlanıldı.
(Airtürkhaber)
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