Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki 7. TEKNOFEST'e katıldı. Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

İki lider TEKNOFEST alanına, Aliyev'in sürücü koltuğunda oturduğu TOGG ile gitti.

İki lider ardından birlikte kürsüye çıkarak ziyaretçilere karanfil dağıttı. Törende ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Burada olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Bugün buradayım, bu da gösterir ki, Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye daima bizim yanımızdaydı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. 2. Karabağ savaşı boyunca Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yoldan geçti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dünyada söz sahibi olmuştur. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de rol oynuyor. Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Türk dünyasının büyük potansiyeli var, büyük gücü var. Bugün Türkiye; Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaşım ve siyasi merkezidir. Türk ordusu bugün dünya çapınca en önde ordulardandır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak, burada üretim de olacak. Yakın gelecekte KIZILELMA, Azerbaycan semalarında da olacak.