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'Teknoloji Üssü' vaadi İBB'nin sitesinden uçtu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçim öncesi vaat temizliğine başladı. 29 Haziran 2019'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın teknoloji üssüne dönüştürüleceğini açıklayan İmamoğlu, aradan geçen 5 yılda projeyi gerçekleştiremeyince çareyi vaadini İBB'nin sitesinden kaldırmakta buldu.

Akşam Gazetesi23 Ocak 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
'Teknoloji Üssü' vaadi İBB'nin sitesinden uçtu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran 2019'da MEF Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın taşınacağını, ardından bu alanda yüksek teknoloji merkezi inşa edileceğini söyledi; "Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için, hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan, aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vaatlerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz." İmamoğlu'nun bu sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Fakat aradan geçen 5 yılda ne 15 Temmuz Demokrasi Otogarı başka bir yere taşındı, ne de İBB tarafından teknoloji üssüne dair herhangi girişimde bulunuldu.

SİTESİNDEN DE KALDIRILDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi yeniden aday olan İmamoğlu, projeyi yapamayınca çareyi vaadini İBB'nin sitesinden kaldırmakta buldu. İmamoğlu'nun, bu vaadini beyan ettiği içerik, İBB'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. İBB sitesine 30 Haziran 2023'te yüklenen ve sosyal medya hesabından da paylaşılan linke tıklandığında, bağlantının silinerek yok edildiği görülüyor. Sayfada, "Aradığınız sayfayı bulamadık" uyarısıyla karşılaşılıyor.

İmamoğlu, aynı konuşmada, Fatih Saraçhane'deki İBB binasını da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapacakları söylemişti ancak o vaat de yerine getirilmedi.

BAKIMSIZLIKTAN ÇÜRÜYOR

Esenler'deKİ 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı, bazılarının zamanla korozyona uğrayarak paslandığı ortaya çıkmıştı.

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