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'Tekrar vuracağım' dediği için 1 yıl önce kendisini yaralayana ateş açmış

Karaman'da, kendisini 1 yıl önce yaralayan Ali İnan'ı (44) dün vücudunun aynı yerlerinden tabancayla ateş açıp, yaralayan Mustafa U. (37), çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Mustafa U.'un, ifadesinde, 'Ali İnan ile her karşılaştığımızda bana küfredip, 'Seni vurdum. Neredeyse ceza almadım, hapiste yatmadım. Tekrar vuracağım' diyordu. Dün yine karşılaştık ve küfredip, elini hareket ettirince silahını çıkarıp, tekrar vuracak sanıp, ateş ettim' dediği öğrenildi.

  • DHA
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Besicilik yapan Mustafa U., 1 yıl önce, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ali İnan tarafından tüfekle açılan ateş sonucu bacakları ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa U., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası gözaltına alınan İnan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnan, yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Halen karaciğerinde tüfekten çıkan saçmaların bulunduğu belirtilen Mustafa U., dün sabah saatlerinde, Kirişçi Mahallesi 2'nci Sokak'ta Ali İnan ile karşılaştı. Mustafa U., üzerindeki tabancayı çıkarıp, İnan'a 4 el ateş etti.
 
AYNI YERLERDEN VURDU
 
Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ali İnan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, bacakları ve karnından yaralanan İnan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı Ali İnan, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa U. da polis tarafından suç aleti tabancayla olay yerinde gözaltına alındı.
 
Mustafa U.'nun, ifadesinde ''Ali İnan, geçtiğimiz yıl beni tüfekle vurarak yaralamıştı. Ben 2 ay yoğun bakımda yattım. Şu an halen karaciğerimde saçmalarla yaşıyorum. Her karşılaştığımızda bana küfredip, 'Seni vurdum, neredeyse ceza almadım, hapiste yatmadım. Tekrar vuracağım' diyordu. Dün yine karşılaştık ve küfredip, elini hareket ettirince silah

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