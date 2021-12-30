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Tekstil fabrikasında yangın paniği!

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında panikle aşağı atlayan yabancı uyruklu bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DHA30 Aralık 2021 Perşembe 02:09 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 02:09
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Yangın Esenyurt, İstiklal Mahallesinde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevleri görerek panik yapan yabancı uyruklu Jamil Muhammed isimli bir çalışan aşağı atladı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürüyor.

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