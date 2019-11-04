Tel Abyad Hastanesi ayağa kaldırılıyor
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad’daki hastanede Sağlık Bakanlığınca onarım çalışmaları başlatıldı.
Terör örgütünün kendi mensupları için ikiye ayırdığı ve çekilirken bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında hastanenin bahçesinde ve az hasarlı kısımlarında onarımın tamamlanmasının ardından kısa süre önce sivillere hizmet verilmeye başlandı. Hastanenin diğer kısımlarında da onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün izlerinin tamamen silinmesinin ardından hastanenin tam teşekküllü bir şekilde hizmet vermesi planlanıyor.
75 YATAKLI OLACAK
Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, yaptığı açıklamada, güvenliğin sağlanmasından sonra hastanede yaptıkları incelemede, terör örgütünün hastaneyi yaktığını, cihazları kullanılamaz hale getirdiğini, bazı cihazları da yanlarına alarak götürdüğünü söyledi.
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