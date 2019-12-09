Terör örgütü karanlığa mahkum etmişti! Tekrar elektrik verilmeye başlandı

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Tel Abyad ve Rasulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde evlere elektrik verilmeye başlandı.

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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında, huzur ve güveni sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.
 
"Şu anda Tel Abyad ve Rasulayn'da evlere de enerji verilmeye başlandı"
 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
 
Erin, ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini de ziyaret etti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombalayarak iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.
 
Bölge halkının elektrik hizmeti alabilmesi için yoğun bir çaba yürütüldüğünü ifade eden Erin, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmalar yürütülüyor. Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Rasulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Daha önce hastane, okul, ibadethaneler ve kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda Tel Abyad ve Rasulayn'da evlere de enerji verilmeye başlandı."

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