Tel Abyad'da 7, Rasulayn'da 4 kilometre içeri girdik
Cumlhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tel Abyad'da 7, Rasulayn'da 4 kilometre içeri girdik...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TSK'nın Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da 7, Rasulayn'da 4 kilometre içeri girdik" dedi.
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