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Tel Abyad'da kontrol noktasına bombalı saldırı: 1 yaralı

Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Suriye Milli Ordu askeri hayatını kaybederken, 1 Türk askeri ise ağır yaralandı.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:06

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad’a sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristler, kontrol noktasında yakalanacaklarını anlayınca üzerlerindeki bombayı patlattı. Cumartesi günü gerçekleşen hain saldırıda, Suriye Milli Ordusu’na mensup bir personel hayatını kaybederken, kontrol noktasında görev yapan bir Türk askeri ise ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad’da düzenlenen bombalı intihar saldırısında yaralanan asker ile daha önce yaşanan olaylarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Erin, kahraman askerleri tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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