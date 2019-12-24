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Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi hizmete girdi.

AA24.12.2019  20:47 - Güncelleme: 24.12.2019  20:47
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı. 
 
Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet katıldı.
 
Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin sivillerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Tel Abyad'daki çalışanlarımız ücretlerini PTT şubelerinden alacak. Şubede havale ve ödeme işlemleri yapılabilecek." dedi.
 
PTT şubesinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabilecek.
 
Daha önce Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez ve Afrin bölgelerinde de PTT şubeleri açılmıştı.

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