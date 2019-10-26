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Tel Abyad'da terör saldırısı: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Tel Abyad'da pazar yerinde bomba yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu, 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı

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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesi kırsalında pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinin güney kırsalında Ayn Arus köyündeki pazar yerinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Patlamada yaralanan 3'ü çocuk 5 sivil, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekipleri tarafından en yakın sağlık noktasına sevk edildi.

Patlama nedeniyle çevredeki dükkanlarda ve araçlarda hasar meydana geldi.

Bölgeye intikal eden SMO unsurları, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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