Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığından, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Komandolar tarafından Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildi.
Bakanlık tarafından tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.