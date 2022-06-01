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Tel Abyad'da YPG/PKK saldırısı: 2 sivil öldü, 12'si yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki bölgelerden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad ilçe merkezine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca çok namlulu roketatarla (ÇNRA) 7 atış yapıldı.

Yerel kaynaklara göre, teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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