Tel Abyadlı öğrenciler sınava girdi

AA 07 Haziran 2020 Pazar 23:24 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 23:24

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen, mazlum halkın yararına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezaretinde Tel Abyad Eğitim Müdürlüğü tarafından, açıktan devam eden öğrenciler için 9'uncu sınıf bitirme sınavları yapıldı.

Açık öğretime kayıtlı 263 öğrenciden 244'ünün katıldığı sınav öncesi, sınavın yapılacağı okullar koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlenerek dezenfekte edildi.

Kimlik kontrolleri ve aramaları yapılan öğrencilere, binaya girişlerinde el dezenfektanı ve maske dağıtıldı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı sınavların ilk kısmı sorunsuz tamamlandı.

Sınavların kısa sürede ve güven içerisinde gerçekleşmesi için Tel Abyad Nüfus Koordinatörlüğü öğrenci ve öğretmenlerin yeni kimlik kartlarını hazırlarken Tel Abyad Emniyet Koordinatörlüğü ve 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.