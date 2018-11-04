Tel Abyadlılar evlerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Tel Abyadlılar, doğup büyüdükleri topraklara kavuşmak ve evlerinde eskiden olduğu gibi huzur içinde yaşamak istiyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinden göç etmek zorunda bırakılan savaş mağdurları, kendi imkanlarıyla akrabalarının da bulunduğu ülkelerine yakın mesafedeki Akçakale'ye gelerek yaşamaya başladı.

Topraklarında çatışma olmamasına rağmen, 3 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle vatanlarından ayrı yaşayan Suriyeliler, evlerine dönmenin tek yolunun teröristlerin Tel Abyad bölgesinden çıkarılması olduğunu dile getiriyor.

"Tarlamızı mevzi, evimizi mühimmat deposu yaptılar"

Tel Abyad halkından Esad İbrahim, AA muhabirini yaptığı açıklamada, tamamında Arapların yaşadığı Tel Abyad ve Rakka bölgesinin şimdi terör örgütü YPG/PKK'nın ve onların yandaşlarının yaşadığı yerler haline getirildiğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın gelişiyle insanların bir süre dayanabildiğini ancak daha sonra örgüte katılmamak ve çocukların korumak için Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini anlatan İbrahim, şöyle konuştu:

"İlçeye ilk geldiklerinde yaşlı annemi babamı, kız kardeşimi ve küçük kardeşlerim dahil önlerine gelen herkesi vuruyorlardı işkence ediyorlardı. 3 yıl önce bu olaylardan sonra Akçakale'ye gelmek zorunda kaldık. Oturduğumuz mahallede yaşayanların yaklaşık yüzde 75'i muhacir durumuna geldi. Bizim evlerimizin bir kısmına kendileri gibi düşünen Kürtleri yerleştirdiler, bir kısmını da mühimmat depoları yaptılar. Sınıra yakın arazilerimizi kazarak mevzi haline getirdiler. Şimdi Akçakale'de Suriye'deki evimin karşısında bir evde yaşıyorum. Neredeyse her gün buradan evime ve ilçeme bakıp hasret gideriyorum. Terör örgütü YPG/PKK'nın varlığı bizi korkutuyor, ondan gidemiyoruz. Ne zaman Türk askeri Tel Abyad'a girer bölgeyi YPG/PKK'dan temizlense 1 saat durmam, hemen evime, vatanıma dönerim."

"Önce DEAŞ sonra da YPG/PKK bizi perişan etti"

İbrahim Battah ise ilçede zulmün her türlüsünü yapan YPG/PKK terör örgütünün içinde Suriye, Irak, İran ve diğer ülkelerden gelenlerin de bulunduğunu belirterek, örgütün başka ülkeler tarafından desteklendiğini ifade etti.

Türkiye'de kardeş insanlarla aynı çatı altında mutlu bir şekilde yaşasalar da vatan aşkının bir başka olduğunu aktaran Battah, şunları söyledi:

"Bunlar bizim topraklarımıza ektiği esrar maddesini pazarlayarak para kazanıyorlar, bunlar ispatlı. Önce DEAŞ sonra da YPG/PKK bizi son 5 yıldır perişan etti. Bir terör örgütü gidiyor başka bir terör örgütü geliyor. Bunlar Esed ile birlikte çalışıyor. Bizlerden zorla aldıkları çocuklarımızı bir süre eğitip sonra Esed ordusuna teslim ediyorlar. Türkiye'de yaşamaktan son derece mutluyuz. Bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ve askerlerine güveniyoruz, önce Tel Abyad, sonra diğer bölgelerden YPG/PKK terör örgütünü çıkaracaklarına inanıyoruz ve bekliyoruz."