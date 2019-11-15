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Tel Abyad'lılar konuştu: Türkiye sayesinde ibadetimizi özgürce yapıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek, zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını bildirdi.

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Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bir yandan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan da teröristlerin tahrip ettiği okul ve ibadethanelerin onarımı sürüyor.
 
 
Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını belirtti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kilisede ibadet eden vatandaşların görüntülerine ve Ermeni cemaatinden Um İlyas'un, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" sözlerinin yer aldığı röportaja yer verildi.

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