Tel Rıfatlı yaşlıların kurduğu ''Yaşlılar Bölüğü'' SMO askerleriyle omuz omuza nöbet tutuyor

Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen Halep'in Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki bölgelerden 250 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettirildi.

10 yıl önce Esed rejimine karşı koymak daha sonra YPG/PKK ile mücadele etmek için bir araya gelen 25 Tel Rıfatlı, Yaşlılar Bölüğü'nü kurdu.

SMO'nun genç askerlerinin saygı ve sempatisini kazanan Yaşlılar Bölüğü'ndekiler, parmakları tetikte omuz omuza gençlerle nöbet tutuyor.

Yaşlılar Bölüğü mensupları, evlerine geri dönme umudunu hiç kaybetmedikleri gibi evlerinin anahtarlarını da yıllardır saklıyor.

- "BİR GÜN GELECEK EVİMİN KAPISINI SAKLADIĞIM ANAHTARLA AÇACAĞIM"



Yaşlılar Bölüğü'nden 58 yaşındaki Muhammed Ayiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgür bölgelerde kış ve yaz mevsimlerinin zor şartlarında çadırlarda yaşayan sivilleri korumak için haftada üç gün nöbet tuttuğunu söyledi.

Doğup büyüdüğü Tel Rıfat için cephe hatlarında nöbet tuttuğunu ifade eden Ayiş, "Biz asker değiliz. Sadece zulme karşı savaşıyoruz. Yaşlılar Bölüğü'nde nöbet tutanların yaşları 40'ın üstünde." dedi.

"Esed rejimine ve YPG/PKK'ya karşı savaşta 3 damadımı ve 3 yeğenimi şehit verdim." diyen Ayiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli kendimi evimin kapısını açarken, ağaçları sularken, damatlarımla sohbet ederken görüyorum. Bir gün gelecek evimin kapısını, sakladığım anahtarla açacağım. Allah bize uzun ömürler versin."

İlçe için olumlu bir iz bırakması gerektiğini belirten Ayiş, "Şu an biraz idare ediyoruz. Bir süre sonra iyice yaşlanıp halden düşeceğiz. Biz Tel Rıfat Yaşlılar Bölüğü olarak olumlu iz bırakmalıyız." diye konuştu.

- "SONUNA KADAR BURADA DİRENİŞ GÖSTERECEĞİZ"



Tel Rıfatlı 60 yaşındaki Muhammet Hatib de Yaşlılar Bölüğü'nün, 2012 yılında Esed rejimine karşı koymak için kurulduğunu, ilçeyi teröristlerin işgal etmesinin ardından örgüte karşı mücadele vermeye devam ettiğini söyledi.

Başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere diğer operasyonlarda Tel Rıfat'tan çok sayıda gencin şehit edildiğini belirten Hatib, "SMO'nun askerleri ile cephede nöbet tutuyorum. Buradaki gençlerle ilişkilerimiz çok iyi. Bu bölüğe katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Gençlerle aralarında herhangi bir fark olmadığını belirten Haitb, "Gençler bize çok saygılı davranıyor. Biz de küçüklerimize saygılıyız. Aramızdaki ilişki amca yeğen ilişkisi." diye konuştu.

"Tek isteğimiz Tel Rıfat'ın, YPG/PKK'dan özgürleşmesi. Sonuna kadar burada direniş göstereceğiz." diyen Hatib, "SMO'lu askerlerimizin bizi gördüklerinde kararlılıkları daha çok artıyor. Morallerini yüksek tutuyoruz." ifadesini kullandı.