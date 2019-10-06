Tel Rıfat'taki cephe hatlarına sızma girişimi! YPG/PKK'lı teröristler ÖSO mevzilerine saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Özgür Suriye Ordusu'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
- AA
uriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.
Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.
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