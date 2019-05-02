PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla anında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
- AA
MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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