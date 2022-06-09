Tel Rıfat'taki teröristlerin büyük bölümünün sivil giyimli olduğu belirlendi

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı paylaşan Tel Rıfat'ta, YPG/PKK kendini gizleme taktiğini sürdürüyor.

AA'nın ilçe içindeki merkezi noktalar ve çıkışlarından çektiği görüntülerde, örgütün tepelik alanda büyük bir bayrak direğinde Beşşar Esed rejimi bayrağı dalgalandırdığı görülüyor.

Tepenin yerleşim yerlerine bakan yüzünde de taşlarla Beşşar Esed'in ismi yazıyor.

Diğer taraftan ilçe merkezinde herhangi bir rejim askeri ya da milisi fark edilmiyor.

AA'nın Tel Rıfat içinde görüştüğü çok sayıda kaynak, teröristlerin büyük bölümünün sivil giyimli olduğunu, küçük kısmının kamuflaj kıyafet kullandığını, genellikle gündüzleri evlerde ve cephe hattındaki tünel benzeri yerlerde gizlendiklerini, akşam saatlerinde de ilçeye yayıldıkları bilgisini paylaştı.

Rusya'nın hava saldırıları sayesinde ilçeyi muhaliflerden 2016'da ele geçiren YPG/PKK, binlerce mensubu ve ailesiyle ilçeye yerleşmişti. Türkiye'nin sınır ötesi harekat beklentisi nedeniyle terörist ailelerinin yarısı haziran başından itibaren rejim kontrolündeki bölgelere gitmişti.

- YPG/PKK'NIN REJİMLE TAKTİK YAKINLAŞMALARI

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri YPG/PKK'ya bıraktı.

Örgüt, rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat olasılıklarının arttığı dönemlerde, Rusya'nın teşvikiyle Beşşar Esed rejimiyle hızlı yakınlaşmalara girdi. İşgal ettiği yerleri rejim kontrolünde gibi gösterip Türkiye'yi caydırmayı denedi.

Örgüt, coğrafi hakimiyet ve siyasi otonomide ısrar ettiği için taraflar nihai anlaşmaya varamadı. İş birlikleri kısa süreli oldu.

Türkiye'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Esed rejimi milisleri Afrin'e örgüte yardıma gelmeye teşebbüs etti.

Örgüt, 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında, muhaliflerin Münbiç'e gireceği esnada Rusya'nın da katkısıyla bir kısım rejim gücünü ilçeye ve cephe hatlarına alıp kontrolün rejimde olduğu görüntüsünü verdirdi.

Haseke kent merkezi ile Kamışlı ilçesinde Esed rejiminin halen askeri noktaları bulunuyor. Taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.