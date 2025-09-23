İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4154
  • EURO
    48,8798
  • ALTIN
    5038.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TELE1'deki skandala soruşturma: Yöneticiler gözaltına alındı
Güncel

TELE1'deki skandala soruşturma: Yöneticiler gözaltına alındı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sorumlu Haber Müdürü İhsan Demir ve TELE1 moderatörü Musa Özuğurlu gözaltına alındı.

AA23 Eylül 2025 Salı 14:34 - Güncelleme:
TELE1'deki skandala soruşturma: Yöneticiler gözaltına alındı
ABONE OL

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sorumlu Haber Müdürü İhsan Demir ve TELE1 moderatörü Musa Özuğurlu gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.