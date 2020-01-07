İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9616
  • EURO
    6,6703
  • ALTIN
    303.156
  • BIST100
    111413
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı
Güncel

Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı

KONYA'da telefon dolandırıcıları Yakup Aslan (24) ve Velid Ayaka (30), dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA07.01.2020  09:32 - Güncelleme: 07.01.2020  09:32

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Velid Ayaka ile Yakup Aslan, telefonla aradığı kişiye kendini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Aranan kişi polis memuru olunca, dolandırılmak istendiğini anlayıp, hesabında yüklü miktarda parasının olduğunu belirtip ne yapması gerektiğini sordu. Velid Ayaka da verdiği adrese parayı getirmesini istedi. Polis memuru, diğer mesai arkadaşlarına durumu bildirdi. Buhara Mahallesi'ndeki verilen adrese giden polis memuru içinde kağıt olan poşeti, belirtilen yere bıraktı. Para sandıkları poşeti almaya gelen Velid Ayaka ve arkadaşı Yakup Aslan, pusu kuran diğer polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan daha önce poliste kayıtları olan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

'Trablus kırmızı çizgimizdir'
'Trablus kırmızı çizgimizdir'

'Trablus kırmızı çizgimizdir'

ABD'den yeni İran hamlesi: 6 tane B-52 gönderecekler
ABD'den yeni İran hamlesi: 6 tane B-52 gönderecekler

ABD'den yeni İran hamlesi: 6 tane B-52 gönderecekler

İttifak arayışlarına başladılar
İttifak arayışlarına başladılar

İttifak arayışlarına başladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.