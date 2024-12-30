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Telefon dolandırıcılarından 3 milyon TL'lik vurgun! İstanbul, Konya ve Muğla'dan 5 gözaltı

Kocaeli merkezli İstanbul, Konya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılarından 3 milyon TL'lik vurgun! İstanbul, Konya ve Muğla'dan 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 3 milyon lira dolandırılması üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, İstanbul, Konya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile H.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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