İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8343
  • EURO
    7,7518
  • ALTIN
    378.559
  • BIST100
    109556
Güncel

Telefon dolandırıcılarını ses izleri ele verdi

Başkentte telefonda aradıkları kişileri, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, ses izinden tespit edilerek gözaltına alındı.

AA16 Haziran 2020 Salı 09:29 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:29
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, telefonla aradıkları kişilere kendilerini "polis" olarak tanıtan bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı ihbarı ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalarda adlarının yer aldığını söyledikleri mağdurlardan para talep eden kişileri takibe aldı.

Tarif edilen adreslere gelen mağdurlardan parayı teslim etmeden önce, "Ayasofya ve "Fetih1453" gibi sözde parolalara doğru yanıt veren şebeke üyelerine parayı teslim etmeleri istenen dolandırıcılık şebekesi üyelerinin telefondaki ses izlerini inceledi.

Bu sayede kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Türk savunma sanayiinde müthiş gelişme! İlk kafile TSK'ya teslim edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.