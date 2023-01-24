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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

AA24 Ocak 2023 Salı 02:44 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
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Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak Şanlıurfa, Ankara, Denizli ve Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında ara yakalamalarla birlikte tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 dizüstü bilgisayar, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, tablet ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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