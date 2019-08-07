29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5039
  • 6,1715
  • 264.113
  • 98002.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' şikayetleri artışta!

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırılanların sayısının gün geçtikçe arttığının altını çizerek, 'Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakal, AA muhabirine, internetten alışveriş döneminin son 2 yılda arttığını belirterek, yapılan alışverişlerde özellikle sitenin güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram öncesi birçok vatandaşın giyim, ayakkabı gibi özellikle tekstil ürünlerini internetten sipariş ettiğini dile getiren Bakal, "Vatandaş XL bir ürün sipariş ederken, dolandırıcı elinde ne varsa onu gönderiyor. Ayakkabı numarası 43 olan müşteriye 36 numara ayakkabı gönderiliyor. Bu durum kötünün iyisi. Normal piyasa fiyatı bin 500 lira olan bir telefonu 99 liraya sattıklarını taahhüt ediyorlar. Tüketicimiz siparişini veriyor. Gelen kargodan telefon yerine salatalık çıkıyor. 'Telefon sipariş ettim, salatalık çıktı' diyerek şikayette bulunan vatandaşlarımızın sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bakal, yaşanan dolandırıcılıklarda tüketicinin de hatasının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir ürünün genel piyasada belirlenen fiyatı var. Eğer kamyon lastiği 2 bin 400 liraysa bu nettir. Vatandaş 'yabancı bir sitede kamyon lastiği fiyatı 100 dolar' diyor. İşte 100 dolar veriyoruz ama kamyon lastiği gelmiyor. Biraz da dolandırılmak isteyen biziz. Tasarruflu hareket etmek doğru ama bile bile de bu tarz alışverişler yapmamalıyız. Özellikle kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca anlaşmalı olarak çalışan kargo firmalarına da büyük görev düşüyor. Müşterisinin kim olduğunu bilmeli. İnternet dolandırıcılıklarından korunabilmenin yolu bilinçli tüketici olmaktan geçiyor."

"SALATALIĞA RAKAM YAZMIŞLAR"

Birçok işletmenin internet üzerinden alışveriş imkanı tanıdığını ve güvenilir yüzlerce internet sitesi olduğunu aktaran Bakal, "Telefon siparişi verilmiş. Ürün sattığını iddia eden sözde firma, hem tüketiciye salatalık yollamış hem de salatalığa rakam yazmışlar. Böyle bir durumda tüketicinin psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Nasrettin Hocanın 'hırsızın hiç mi suçu yok' sözü doğru fakat tüketicinin de ederinin çok altında satıldığı iddia edilen ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bedava peynir fare kapanında bulunur." dedi.

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Kilosu 600 lira, yok satıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA