İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5728
  • EURO
    28,9981
  • ALTIN
    1615.22
  • BIST100
    8459.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telefonda 250 bin bin liralık dolandırıcılık: 5 gözaltı
Güncel

Telefonda 250 bin bin liralık dolandırıcılık: 5 gözaltı

Ankara'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları bir kişinin 250 bin lira değerindeki altın, para ve ziynet eşyalarını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Telefonda 250 bin bin liralık dolandırıcılık: 5 gözaltı
ABONE OL

Başkentte kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları bir kişinin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ç'nin telefonda kendini polis savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı, 250 bin lira değerindeki altın, para ve ziynet eşyalarını apartmanın giriş kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini belirtmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarından S.Ç'den para ve ziynet eşyalarını alan kişinin suça sürüklenen çocuk H.D. (17) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.D'nin kendisini dolandırıcılığa yönlendiren kişinin İ.A. olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan araştırmalarda, şüpheli İ.A'nın 2 Ekim'de Şanlıurfa'dan D.A. ile Ankara'ya geldiği belirlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 Ekim'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede H.D'nin mağdurdan aldığı altın, para ve ziynet eşyalarını zanlılar U.E.K. ve eşi E.K'ye verdiği tespit edildi.

Keçiören ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen U.E.K. ve eşi E.K. de ekiplerce gözaltına alındı. Evde yapılan aramada mağdurdan alınan para ve ziynet eşyaları da bulundu.

Şüphelilerden H.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, E.K. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • dolandırma
  • şüpheliler
  • ankara
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.