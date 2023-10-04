Telefonda 250 bin bin liralık dolandırıcılık: 5 gözaltı

Başkentte kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları bir kişinin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ç'nin telefonda kendini polis savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı, 250 bin lira değerindeki altın, para ve ziynet eşyalarını apartmanın giriş kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini belirtmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarından S.Ç'den para ve ziynet eşyalarını alan kişinin suça sürüklenen çocuk H.D. (17) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan H.D'nin kendisini dolandırıcılığa yönlendiren kişinin İ.A. olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan araştırmalarda, şüpheli İ.A'nın 2 Ekim'de Şanlıurfa'dan D.A. ile Ankara'ya geldiği belirlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 Ekim'de durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede H.D'nin mağdurdan aldığı altın, para ve ziynet eşyalarını zanlılar U.E.K. ve eşi E.K'ye verdiği tespit edildi.

Keçiören ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen U.E.K. ve eşi E.K. de ekiplerce gözaltına alındı. Evde yapılan aramada mağdurdan alınan para ve ziynet eşyaları da bulundu.

Şüphelilerden H.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, E.K. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.