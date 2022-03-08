İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4965
  • EURO
    15,7806
  • ALTIN
    940.982
  • BIST100
    2004.34
Güncel

Telefonla 500 bin lira dolandırdılar

Bursa'da bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA8 Mart 2022 Salı 09:46 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:46
ABONE OL

Necati K'nin (78) telefonla dolandırılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan Mehmet U, İsmail B. ve Ali Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan Necati K'yi telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıtmış, ondan bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendirecekleri kişilere teslim etmesini istemişti.

Şüpheliye inanan Necati K, aralarında dövizin de bulunduğu yaklaşık 500 bin lira tutarındaki parayı yanına gelen kişiye vermişti. Polis, olay sonrası kaçan 6 zanlıyı Adana'ya girdikleri sırada gözaltına almıştı.

  • Bursa
  • dolandırıcılık
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.