TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza!
TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
- İHA
TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
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