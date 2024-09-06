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TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde feci kaza: Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arıza yapıp emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

IHA6 Eylül 2024 Cuma 23:40 - Güncelleme:
TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde feci kaza: Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Tem Otoyolu İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde arızalan tırın şoförü, aracı emniyet şeridine çekip güvenlik önlemi alarak yardım için beklemeye başladı.

Bir süre sonra otoyolda süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, tırı fark edemeyerek arkasından çarpıp altına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Çiçek'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz Selim Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası tır sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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